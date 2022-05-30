30 Mayıs gram altın fırladı gidiyor derken şaşırttı! İslam Memiş'ten bomba 'çöküş' iddiası

Yukarı yönlü ataklara dikkat! : Finans analisti Hatice Kolçak ''Mayıs’ta çok ciddi sıkıntılar geçirdik. Hem dünya hem de yurt içi hareketli geçti. Ben Haziran ayında yukarı yönlü atakların süreceğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Finans analisti Hatice Kolçak şunları söyledi: