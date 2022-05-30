30 Mayıs gram altın fırladı gidiyor derken şaşırttı! İslam Memiş'ten bomba 'çöküş' iddiası
Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başlayıp öğlen olmadan 980 lirayı gördü. Altın fiyatları yine fırladı gidiyor derken, öğleden sonra gram altın fren yaptı ve düşüş geldi. Peki altın fiyatları ne olur daha da artar mı almalı mı satmalı? Son altın fiyatları ve uzmanların görüşleri.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30'da yüzde 1,3 artışla 980,4 liraya vurdu. Gram altın fiyatları yeni haftada da yükselecek diye düşünülürken öğleden sonra hava değişti.
Gün sonunda altının gram fiyatı sabahki yükselişlerini geri aldı. Piyasaların kapandığı saat 17.30 itibariyle gram altın 978 liraya çekildi. Çeyrek altının fiyatı 1.599 lira, yarım altın 3.198 TL, tam cumhuriyet altını ise 6.377 lira.
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.
Yukarı yönlü ataklara dikkat! : Finans analisti Hatice Kolçak ''Mayıs’ta çok ciddi sıkıntılar geçirdik. Hem dünya hem de yurt içi hareketli geçti. Ben Haziran ayında yukarı yönlü atakların süreceğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Finans analisti Hatice Kolçak şunları söyledi: