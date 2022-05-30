BIST 2.519
DOLAR 16,39
EURO 17,66
ALTIN 977,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da baraj gölüne giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

Hatay'da baraj gölüne giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Samandağ ilçesinde Arda (14) ve Berat Tandır (12) kardeşler, serinlemek için Karaçay Baraj gölüne girdi.

Yüzmeye başladıktan bir süre sonra her ikisinin de çırpındığını gören vatandaşlar, Berat'ı sudan çıkarırken, Arda Tandır gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri kurtarılan çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Gölde AFAD, itfaiye ve su altı polisinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
5 milyon liralık bungalov vurgunu! Utanç veren detay
5 milyon liralık bungalov vurgunu! Utanç veren detay
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kızını ise yaraladıktan sonra intihar etti
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kızını ise yaraladıktan sonra intihar etti
Muharrem ayı ne zaman 2022 Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Muharrem ayı ne zaman 2022 Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Elazığ’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Bıçakla öldürüp parçalara bölerek gömmüşler
Elazığ’da 18 yıllık cinayet çözüldü! Bıçakla öldürüp parçalara bölerek gömmüşler
Üst üste gelen zamlar bezdirdi! Bayramların vazgeçilmezi için çağrı: Üretmeyin...
Üst üste gelen zamlar bezdirdi! Bayramların vazgeçilmezi için çağrı: Üretmeyin...
 Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp intihar etti, kızı da ağır yaralı
 Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp intihar etti, kızı da ağır yaralı
Beşiktaş'tan Cem Küçük'e sert cevap: Gazeteci müsveddesi, cahil! 'Askıda akıl' kampanyası
Beşiktaş'tan Cem Küçük'e sert cevap: Gazeteci müsveddesi, cahil! 'Askıda akıl' kampanyası
Altın için çıldırtan tahmin! Kuyumcular açıkladı dünyadaki sıkıntılar nedeniyle...
Altın için çıldırtan tahmin! Kuyumcular açıkladı dünyadaki sıkıntılar nedeniyle...
Okula başlama yaşı hesaplama robotu TC ile sorgulama ekranı-2022 MEB
Okula başlama yaşı hesaplama robotu TC ile sorgulama ekranı-2022 MEB
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Evde sakın bunu yapmayın
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Evde sakın bunu yapmayın