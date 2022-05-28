3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşları nasıl etkileyecek? Prof. Dr. Cem Kılıç tüm detayları açıkladı

3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

Öğretmenleri ele alalım, şu anda 3000 ek gösterge sahibi bir öğretmen 7956 lira görev aylığı alıyor, ocak ayı itibarı ile emekli aylığı da 5627 lira, ek gösterge 3600'e çıkarsa maaşında diğer gruplar gibi bir azalma var, 100 liraya yakın ama emekli aylığı 5627 liradan 6861 liraya çıkıyor, 1234 lira ciddi bir artış. Ve keza diğer gruplarda olduğu gibi 45 bin lira da ikramiye artı bir rakam ortaya çıkıyor.