İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın acı günü

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya’nın eşinin anneannesi 95 yaşındaki Şemsi Taşcıkara, son yolculuğuna uğurlandı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya’nın anneannesi Şemsi Taşcıkara yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Şemsi Taşcıkara, Kilis Merkez Çekmeceli Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanında defnedildi.
Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kilis il protokolü ile hayıtın kaybeden Şemsi Taşcıkara’nın yakınları katıldı.