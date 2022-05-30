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Koronavirüs geçiren çocuklarla ilgili çarpıcı araştırma

Koronavirüs geçiren çocuklarla ilgili çarpıcı araştırma

ABD'de yapılan bir araştırma corona virüsü geçiren çocuklara Omicron varyantının bulaşma ihtimali ile ilgili endişe yaratan bulgular ortaya çıkardı.

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ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından Boston Çocuk Hastanesi’nde yapılan bir araştırma corona virüsü geçiren çocuk ve ergenlerin yeniden hastalanabildiğini ortaya çıkardı.

Araştırmada daha önce Covid-19 geçirmiş olmanın Omicron varyantına karşı bir koruyuculuk etkisi yaratmadığı belirtildi.

Nature Communications isimli hakemli dergide yayınlanan araştırmada Covid-19 geçiren çocuklarla corona virüsü aşısı olan çocukların yeniden hastalanma oranları karşılaştırıldı. Araştırmada corona virüsü geçirenlere Omicron varyantının bulaştığı belirtilirken, aşı olanlarda ise yeniden hastalanma oranının düşük olduğu belirtildi.

Bilim insanları Covid-19 geçiren 62 çocuğun, hastalandığı hastaneye kaldırılan 65 çocuğun ve hafif semptomlarla iyileşen 50 çocuğun kan değerlerini inceledi. Alfa, beta, gama, delta ve omicron varyantlarına karşı bu hastalarda bağışıklık değerleri incelendi. Araştırmayı yürüten Adrienne Randolph, “Omicron varyantı önceki varyantlara göre çok daha farklı. Çok fazla mutasyona uğradığı için antikorlardan kaçabiliyor. Aşı olmayan çocuklar halen risk altında” dedi.

Öte yandan iki doz Covid-19 aşısı olan çocuklarda varyantlara karşı koruma etkisinin yüksek olduğu belirtildi. Randolph, bu araştırmalardan sonra ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırması gerektiğini de dile getirdi.

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