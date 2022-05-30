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Ülke enflasyon şoku yaşıyor! 1982'den beri böylesi görülmedi

Ülke enflasyon şoku yaşıyor! 1982'den beri böylesi görülmedi

 BELÇİKA'da enflasyon, mayısta yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni enerji oldu.

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Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin mayıs ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Belçika'da nisan ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, mayısta yüzde 8,97'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1982'den bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

En önemli fiyat artışları
Belçika'da en son 40 yıl önce enflasyon yüzde 9,02 seviyesinde ölçülmüştü. Ülkede, çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 4,43'e yükseldi.

Mayıs ayında en önemli fiyat artışları akaryakıt, elektrik, kira, kalorifer yakıtı, restoran, kafe, süt, peynir, yumurta, otomobil, alkollü içecekler, seyahat, balık ve deniz ürünlerinde gerçekleşti.

Yükselişin ana nedeni enerji
Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artış yüzde 56,8'i buldu. Enerji ürünlerinin mayıs ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da mayıs ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 54,44, doğal gaz fiyatları yüzde 130,6 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 61,22 arttı.

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