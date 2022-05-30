Ardahan'da kardeşler arasındaki tartışma korkunç bitti!

ARDAHAN'dan son gelen haber korkunç! Aile içi geçimsizlik nedeni ile bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. İfadesi alınan zanlı "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.Abone ol
Ardahan'da kavga ettiği ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Altaş köyünde, bir süre önce aile içi geçimsizlik sebebiyle kavga ettiği ağabeyi K.T'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen M.T. savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlı "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.