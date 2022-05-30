Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz birileri gibi tehditle alan açmadık

Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi değildir, yardımcısıdır." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini isim vermeden eleştiren Erdoğan 'Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmadık. Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikelisi eksik bilgilerle bu işin yapılmasıdır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Mali istikrara katkı vermek üzere gelirlerin ve giderlerin kontrol altında tutulması gayesiyle faaliyet gösteren Sayıştay her dönemde önemini koruyarak bugünlere gelmiştir. Denetimin özünü oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik modern devlet açısından tüm dünyada kabul görmektedir. Biz de insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini hayata geçirirken bu anlayışla reformlara ağırlık verdik.

Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimleri sadece açık arama olarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yardım edici bir anlayışla denetim faaliyetleri yürütülmeli. Olumsuz örneklerin çıktığını görüyorum

Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimleri sadece açık arama olarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yardım edici bir anlayışla denetim faaliyetleri yürütülmeli. Olumsuz örneklerin çıktığını görüyorum.

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmadık. Biz devlet geleneğine aykırı bir söz söylememeye dikkat ediyoruz. Kamu görevlilerini tehdit etmek ve mevcut iktidara karşı kışkırtmak faşist ve darbeci zihniyetten başka bir şey değildir.

Biz işimize bakacağız, ülkemize hangi hizmetleri kazandırabileceğimizin gayretleri içerisinde olacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak adımları atmak istiyoruz. Sayıştay'ımızın her bir mensubunun da aynı duygularla hareket edeceğine inanıyorum.

.