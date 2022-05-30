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İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi işte maske genelgesi bu detaylara dikkat!

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi işte maske genelgesi bu detaylara dikkat!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske genelgesi.... Koronavirüs pandemisinde üç gün üst üste 1000 vakanın altının görülmesiyle kritik adım atıldı. Artık toplu taşımada da maske kuralı kalktı. Ancak detaylara dikkat...

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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede covid 19 salgınının Türkiye’de  görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin  genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Genelgede son günlerde covid -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi. 

Sağlık kuruluşlarında devam
Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

Lokal seviyede tekrar değerlendirilebilir
Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek,  lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler  İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

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