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Koronavirüste son durum! Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi kapatıldı Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Koronavirüste son durum! Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi kapatıldı Sağlık Bakanı Koca açıkladı

TÜRKİYE'de günlük vaka sayısı üç gün üst üste binin altında kaldı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte 2 yılı aşkın sürede 11 bin hastanın tedavi gördüğü Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Kovid-19 alanları kapatıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama geldi. Bakan Koca, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti."

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