Koronavirüste son durum! Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi kapatıldı Sağlık Bakanı Koca açıkladı

TÜRKİYE'de günlük vaka sayısı üç gün üst üste binin altında kaldı. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte 2 yılı aşkın sürede 11 bin hastanın tedavi gördüğü Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Kovid-19 alanları kapatıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama geldi. Bakan Koca, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti."