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‘İttifak’ta Demirtaş’ı da istiyoruz’ sözüne ‘İnşallah’ diyen Mansur Yavaş geri adım atınca HDP çileden çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van gezisi sırasında bir vatandaşın “Selahattin Demirtaş’ın istiyoruz” demesi üzerine “İnşallah” cevabını verdi. Büyük tepki toplayan cevabına ardından Yavaş geri adım attı. ABB'den yapılan açıklamada, Yavaş’ın konunun muhatabı olmadığı belirtildi. HDP tarafından açıklamalara tepki geldi.

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CHP, geçtiğimiz hafta sonu Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenledi. Şehre gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'la bir esnaf arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yavaş, kendisine "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz." şeklinde seslenen esnafa "İnşallah" yanıtını verdi.

ABB: Yavaş konunun muhatabı değil
Kamuoyuyla paylaşılan duyuruda, Yavaş'ın konunun muhatabı olmadığı aktarılırken, 'İnşallah' denmediği belirtildi. Olayın yankıları sürerken HDP cephesinden, Yavaş'ın diyaloğuna ilişkin bir açıklama geldi.

"Kürdistan gerçeğini kabul etmiyor, dese ne olur demese ne olur"
HDP 25. ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, ABB'nin yaptığı açıklamaya yönelik, "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur.." ifadesini kullandı.

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