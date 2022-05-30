RTÜK'ten FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası! Canlı yayında bardak fırlatmıştı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin çiftçilerin tarlalarını ekemediğini için zorluk yaşadığını söylediği sırada önündeki su dolu bardağa fırlatmasını ihmal sayarak para cezası verdi.

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RTÜK, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli'nin çiftçilerin tarlalarını ekemediği için yaşadığı zorlukları anlatan haberi sunduğu sırada "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" diyerek elindeki kâğıdı fırlatması ve önündeki su dolu bardağa vurmasını ihmal sayarak kanala para cezası verdi.

RTÜK üyesi Okan Konuralp, Twitter'dan yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"