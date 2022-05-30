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Çilek tarlasında yılan dehşeti! 2 buçuk metrelik yılan yürekleri ağıza getirdi

Çilek tarlasında yılan dehşeti! 2 buçuk metrelik yılan yürekleri ağıza getirdi

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çilek toplayan Suriyelilerin gördüğü yılan yürekleri ağza getirdi. Yılanla burun buruna gelen işçinin yardımına işçiler koştu.

Çilek tarlasında yılan dehşeti! 2 buçuk metrelik yılan yürekleri ağıza getirdi

Sultanhisar`ın Atça Mahallesi`nde çilek toplayan Suriyeli işçilerin karşılaştığı, yaklaşık 2 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı.

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Çilek tarlasında yılan dehşeti! 2 buçuk metrelik yılan yürekleri ağıza getirdi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerle birlikte çilek tarlasına gelen Gülser Ertan, öğle saatlerinde işin bitmesiyle son kez seraları kontrol ederken çileklerin arasındaki hareket dikkatini çekti.

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Çilek tarlasında yılan dehşeti! 2 buçuk metrelik yılan yürekleri ağıza getirdi

Ertan bir anda yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanla burun buruna geldi. Korkup çığlık atan Ertan'ın yardımına işçiler koşarak, yılanı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

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Çilek tarlasında yılan dehşeti! 2 buçuk metrelik yılan yürekleri ağıza getirdi

Yılanla burun buruna kalan çilek tarlası sahibi Gülser Ertan, "Daha önce birçok kez tarlada yılanla karşılaştım. Ancak bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm.

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