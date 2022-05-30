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Kemal Kılıçdaroğlu RTÜK'ün cezası sonrası meydan okudu

Kemal Kılıçdaroğlu RTÜK'ün cezası sonrası meydan okudu

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz salı akşamı paylaştığı videosunu yayınlayan kanallara ceza kesilmesi sonrası tepki gösterdi. RTÜK'e terör aparatı diyen Kılıçdaroğlu "Gelelim “Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba “Eeey Amerika” edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

Gelelim “Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!

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