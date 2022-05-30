RTÜK'ten Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e Kemal Kılıçdaroğlu cezası! Kılıçdaroğlu ateş püskürdü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını canlı yayınladığı için Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e ceza verdi. Ceza haberini İlhan Taşçı sosyal medya hesabından duyurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, karara ateş püskürürken, "Kılıçdaroğlu susturulabilir mi? Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz" dedi.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını canlı yayınlayan Halk TV, TELE1, KRT ve Flash TV'ye RTÜK'ün verdiği cezayı duyurdu. RTÜK'ün kararına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. RTÜK'e "terör aparatı" diyen Kılıçdaroğlu "Gelelim 'Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!" dedi.

RTÜK üyesi sosyal medya hesabından duyurdu

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, cezaları sosyal medyadan açıkladı. Taşçı paylaşımında şunları söyledi:

"RTÜK, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV’ye oy çokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!

RTÜK yayıncılara “Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim” gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.

RTÜK yayıncılara “Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim” gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir"

Kemal Kılıçdaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba “Eeey Amerika” edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

Gelelim “Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?” sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!