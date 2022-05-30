İsveç'te hükümete büyük tepki: Türkiye'nin gözünden kaçmadı

İSVEÇ hükümetinin terör örgütleri ile ilişkileri ülke medyasında geniş yer buldu. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un başbakan olabilmek için parlamentodan yeterli oyu terör örgütü destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ile yaptığı anlaşma sayesinde aldığına dikkat çekildi. Bu durumun Türkiye'nin gözünden kaçmadığı belirtildi.

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İsveç'in NATO üyeliği başvurusu ile ilgili tartışmalar devam ederken ülke medyası İsveç hükümetinin terör örgütü PKK/YPG ile iş birliğini mercek altına aldı. İsveçliler de sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi.

Expresen gazetesi İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile PKK/YPG'ye desteği ile bilinen bir milletvekilinin ilişkisine yer verdi. Gazete, Andersson'un başbakan olabilmesi için parlamentodan yeterli oyu terör örgütü destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ile yaptığı anlaşma sayesinde aldığına dikkati çekti. Haberde bu durumun Türkiye'nin gözünden kaçmadığı belirtildi.

"NATO üyeliği gerçekleşmezse bunun sorumlusu İsveç hükümeti"

İsveç'in Dagens Industri gazetesi ise Sosyal Demokratlar Partisi ile Kakabaveh arasında kriz çıktığını duyurdu. İsveçliler de sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda NATO üyeliği gerçekleşmezse bunun sorumlusunun İsveç hükümeti olacağı vurgulandı.