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Türkiye'nin harekatına ilk destek! Terör örgütü panikledi

Türkiye'nin harekatına ilk destek! Terör örgütü panikledi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon sinyalini vermesinin ardından açıklama yapan Suriye Milli Ordusu (SMO) yetkilileri, "Türkiye'nin olası harekatına destek vermeye hazırız" dedi.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon düzenlenebileceği sinyalini verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) örgütün Suriye yapılanmasına karşı düzenlediği tüm harekatlara katılarak Mehmetçik'le birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) da olası yeni operasyona katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

"Hazırlıklar sadece birkaç gün sürer"
İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan SMO yetkilileri bölgedeki birlikleri teyakkuza geçirdiklerini belirterek, "Türkiye'yle birlikte savaşmaya hazır binlerce askerimiz var. Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer" dedi.

Harekatta iki bölgeye ağırlık verilecek
Olası operasyonun iki bölge üzerinde yoğunlaşmasını beklediklerini kaydeden SMO yetkilileri Tel Rıfat ve Kobani'yi (Ayn el Arab) işaret ederek, "Bu iki bölgenin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantıyı sağlar" ifadesini kullandı. Yetkililer Türkiye ile temas halinde olduklarını, operasyonun ne zaman başlayacağının şu an için belli olmadığını söyledi.

Terör örgütünden açıklama var

Terör örgütü YPG'den Reuters'e yapılan açıklamada ise işgal ettikleri toprakları savunmaya hazır oldukları ima edilerek, "Olası Türk saldırılarına karşı bütün önlemlerimizi aldık" denildi.

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