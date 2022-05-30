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Ukrayna'dan acı itiraf! Rusya dünyaya duyurdu

Ukrayna'dan acı itiraf! Rusya dünyaya duyurdu

UKRAYNA'daki savaş son sürat devam ederken ülkenin doğusunda durum daha da kötüye gidiyor. Rusya bölgedeki iki kenti kuşattığını duyururken saatler sonra Ukrayna cephesinden de itiraf gibi bir açıklama geldi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşulurken Rus güçleri önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı kuşattıklarını açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra ise Ukrayna cephesinden itiraf gibi bir duyuru yapıldı.

Vali açıkladı: Durum çok zor
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre Rus güçlerinin şiddetli direnişe rağmen doğu Ukrayna'nın Severodonetsk kentinin merkezine yaklaştığı açıklandı. Luhansk Bölge Valisi Sergiy Gaiday, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ruslar Severodonetsk'in ortasına doğru ilerliyor. Çatışmalar devam ediyor. Durum çok zor" ifadelerini kullandı.

Rusya, eğer Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak. ABD basınında yer alan haberlere göre Rusya, başarılı olursa, Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yolu açacak.

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