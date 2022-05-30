Türkiye'nin aldığı üç karara NATO tepkili

Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Carolina Drüten, Ankara'nın kısa süre önce aldığı üç kararın NATO'nun çıkarlarına aykırı olduğunu ve müttefiklerle tartışmalara yol açtığını yazdı.

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Drüten, Batı'da rahatsızlığa yol açan kararlardan ilkinin Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için öne sürdüğü koşullar olduğunu belirtti.

ABD'nin Türkiye'nin tutumunu eleştirdiğini anımsatan Drüter, fakat Washington'un Ankara'yla yeni bir tartışmaya girmeyeceğini zira bunun kuzey ülkelerinin üyeliğinin imkansız hale gelmesini ifade edeceğini kaydetti.

Drüter'e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde YPG ve uzantılarına karşı yeni bir askeri harekat başlatma kararı Batı'nın rahatsızlık duyduğu bir diğer konu.

Alman gazeteci, Suriye'nin kuzeyinde yürütülecek yeni bir kapsamlı harekatın her halükarda Türkiye ile NATO müttefikleri arasındaki ihtilafların tırmanmasına yol açacağını ifade etti.

Drüter'in dikkat çektiği üçüncü başlık, Erdoğan'ın ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le bağları koparması oldu.

Türkiye'nin son aylarda Yunan hava sahasına yönelik ihlallerini giderek sıklaştırdığını öne süren Drüter, bunun ardından Miçotakis'in ABD Kongresi'nden Türkiye'ye silah satışının yasaklanmasını talep etmesinin Ankara'yı kızdırdığını belirtti.

Drüter, bu konuların NATO müttefikleri arasında tartışmaları beraberinde getirdiğinin altını çizdi

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.