Fransa'da PKK kampı! Teröristlere kucak açanların son rezaleti ifşa oldu

FRANSA'da terör örgütü PKK destekçileri örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla 'ideolojik kamp' etkinliği düzenledi.

Abone ol

TÜRKİYE'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini terör örgütü PKK/YPG'ye desteği yüzünden veto edeceğini açıklamasının ardından Batılı ülkelerde PKK hayranlığı arttı. Fransa'nın Marsilya şehrinde terör örgütü PKK/YPG destekçileri bir araya geldi.

Terörist başının resmi ve örgüt bayraklarıyla yürüdüler

Örgüt destekçileri 'ideolojik kamp' adı altında toplandı. Terörist kıyafetleri giyen grup, terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini ve PKK/YPG bayrağını taşıdı.

Fransa hükümeti sessiz

Mmilitanlara hiçbir müdahalede bulunulmadı. Polisinin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden de henüz bir açıklama yapılmadı.