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Erdoğan'ın teklifine Ukrayna'dan ön onay! Rusya lideri Putin de kabul ederse...

Erdoğan'ın teklifine Ukrayna'dan ön onay! Rusya lideri Putin de kabul ederse...

UKRAYNA, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Türkiye arabuluculuğunda görüşmesi' teklifine ön onay verdi.

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UKRAYNA Devlet Başkanlığı Basın Ofisi Sekreteri Sergey Nikiforov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği teklif ile alakalı soruya cevap verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kabul etmesi halinde Ukrayna cephesinin bu tarz bir müzakere formatını tartışmaya hazır olduğunu söyleyen Nikiforov, "Bu konuşmalar Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı böyle bir teklife rıza verirse değerlendirmeye alacağız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana Türkiye, müzakerelerde arabulucu rolünü üstlendi. 29 Mart'ta İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetleri bir toplantı yaptı. Ancak Buça'daki katliam görüntülerinin ortaya çıkması üzerine müzakereler donduruldu.

28 Nisan'da Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını tavsiye etti. Nisan ayı sonunda Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zelenskiy ve Putin'in yakın gelecekte yüz yüze görüşebileceğini söyledi. Ancak görüşme bir türlü gerçekleşmedi.

Türkiye, Ukrayna ve Rusya'yı savaşın başında Antalya'da bir araya getirerek diplomatik bir başarıya imza atmıştı. İki ülke daha sonra İstanbul Dolmabahçe'de müzakereler yürütmüştü.

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