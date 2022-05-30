Can Ataklı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan: Bu adam iflah olmayacak

Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yakınlığıyla bilinen Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da vatandaşla yaşadığı İETT polemiğini eleştirdi.

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Sık sık il dışı ziyaretleriyle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'da bir vatandaşın İETT otobüslerine üst üste yapılan zamları hatırlatması üzerine önce zammı reddedip vatandaşa 'uyduruyorsun' demiş, daha sonra ise İETT Genel Müdürünü arayıp gerçeği öğrendikten sonra vatandaşın haklı olduğunu öğrenince şoke olmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yakınlığıyla bilinen Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, "Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin" sözleriyle yaşananları eleştirdi.

İşte Can Ataklı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiği o sözleri:

- İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi, 'İmamoğlu olmazsa kaybederiz' havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda, 'AK Partili mi oldun?' diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz, 'Bunlara anlatacağız' dedi.

- Van'da durup dururken bir vatandaşla kavgaya tutuştu. 'Yalan söylüyorsun, atıyorsun' diyor vatandaşa. Adam, 'Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim' diyor. Hava da basacak ya, telefon açtı İETT genel müdürüne. O da 'Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu' dedi.

- Bunlar bile gösteriyor. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin, bırakın. Bunu eleştirenlere de çemkirmekten vazgeçin. Hakikaten sinir bir durum. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli.