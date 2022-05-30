BIST 2.527
DOLAR 16,39
EURO 17,67
ALTIN 978,20
HABER /  DÜNYA

Ülke diken üstünde: Gazprom yarın sevkiyatı durduruyor

Ülke diken üstünde: Gazprom yarın sevkiyatı durduruyor

Hollanda kamu gaz şirketi GasTerra, rubleyle ödemeyi reddettiği için Gazprom'un 31 Mayıs itibarıyla Hollanda'ya doğal gaz tedarikini durduracağını belirtti.

Abone ol

GasTerra'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden doğal gaz ödemelerini Gazprombank'tan avro ve ruble hesabı açarak yapmasını talep ettiği kararname anımsatıldı.

GasTerra'nın söz konusu kararnameye göre ödeme yapmayı kabul etmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu şekilde ödeme yapmak, AB yaptırımlarını delme riski içermesinin yanı sıra finansal ve operasyonel riskleri de beraberinde getiriyor. Moskova'da Rusya hukukuna göre hesap açmak ve bu hesabın Rus rejiminin kontrolünde olması şirketimiz için çok daha büyük bir risk. Bu şekilde ödeme yapmayı reddetmemize cevaben Gazprom 31 Mayıs itibarıyla doğal gaz tedarikini durduracağını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazprom tarafından, 31 Mayıs ve mevcut kontrat tarihinin bittiği 1 Ekim arasında tedarikin durdurulmasının, 2 milyar metreküplük doğal gazın alınmayacağı anlamına geldiği vurgulandı.

GasTerra'nın bu gelişmeyi öngördüğü kaydedilen açıklamada, "Avrupa gaz piyasası oldukça entegre ve geniş. Buna rağmen, 2 milyar metreküp gaz tedarikinin kaybının arz tedarikini nasıl etkileyeceği ve Avrupa piyasasına nasıl yansıyacağını tahmin etmek imkansız. GasTerra, Gazprom'u defalarca sözleşmeye dayalı olarak kabul edilen ödeme yapısına ve tedarik yükümlülüklerine uymaya çağırdı ancak işe yaramadı." bilgisine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Can Ataklı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan: Bu adam iflah olmayacak
Can Ataklı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan: Bu adam iflah olmayacak
Ukrayna'dan acı itiraf! Rusya dünyaya duyurdu
Ukrayna'dan acı itiraf! Rusya dünyaya duyurdu
Fransa'da PKK kampı! Teröristlere kucak açanların son rezaleti ifşa oldu
Fransa'da PKK kampı! Teröristlere kucak açanların son rezaleti ifşa oldu
Türkiye'nin harekatına ilk destek! Terör örgütü panikledi
Türkiye'nin harekatına ilk destek! Terör örgütü panikledi
Benzin ve motorin fiyatı 6 lira birden düşer! Akaryakıttaki ÖTV ve KDV farkına bakın!
Benzin ve motorin fiyatı 6 lira birden düşer! Akaryakıttaki ÖTV ve KDV farkına bakın!
Azra'yı katleden cani son sözünde bakın ne dedi! Annesi fenalık geçirdi
Azra'yı katleden cani son sözünde bakın ne dedi! Annesi fenalık geçirdi
Almanya'da enflasyon açıklandı herkes şoke oldu! 1974'ten bu yana böylesini görmediler
Almanya'da enflasyon açıklandı herkes şoke oldu! 1974'ten bu yana böylesini görmediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Operasyon mesajı detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Operasyon mesajı detayı
Türkiye'nin aldığı üç karara NATO tepkili
Türkiye'nin aldığı üç karara NATO tepkili
RTÜK'ten Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e Kemal Kılıçdaroğlu cezası! Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
RTÜK'ten Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e Kemal Kılıçdaroğlu cezası! Kılıçdaroğlu ateş püskürdü