Ankara'da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı! Çok sayıda yaralı var

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü bulvarından Kızılay istikametine gitmekte olan 06 CGT 751 plakalı otomobil, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan 06 J 1211 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan dolmuş ters devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.