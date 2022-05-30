Türkiye 30 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 133 bin 352 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 testi yapıldı, 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.19 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 728 bin 185 doza yükseldi.