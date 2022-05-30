AB'de yaptırım çatlağı! Macaristan tepkisini bir kez daha gösterdi

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi hakkında bir anlaşma olmadığını, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sorumsuz davranışı nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

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MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulundu. Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi konusunda üye ülkeler arasında bir uzlaşı sağlanmadığına işaret eden Orban, "AB Komisyonunun sorumsuz davranışı nedeniyle zor bir durumdayız" dedi.

Orban, komisyonun enerji konusunda bir yaptırım teklifi hazırlamadan önce üye ülkelerle görüşmesi gerektiğini vurguladı. "Bu noktada bir anlaşma yok" diyen Orban, AB Komisyonunun Rusya'ya petrol ambargosu teklifini bir anda ortaya attığını anlattı. Orban, "Enerji çocuk oyuncağı değil, ciddi bir konu" ifadesini kullandı.

Enerji güvenliği konusundaki sorunlara çözüm getirilmesi halinde 6'ncı yaptırım paketine destek verebileceklerini belirten Orban, boru hatlarından taşınan petrolün yaptırım paketi dışına çıkarılmasının kötü bir çözüm olmadığını söyledi. Orban, petrol boru hattında bir sorun olması halinde Rus petrolünü deniz yoluyla alabilmek için garantiler istediklerini de sözlerine ekledi.