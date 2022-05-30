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Kocaeli'de helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

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