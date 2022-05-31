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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kasım ayında erken seçim olacak iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kasım ayında erken seçim olacak iddiasıyla ilgili açıklama

Abdulkadir Selvi, muhalefetin 6 Kasım'da erken seçim olacağı iddiasını sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında” cevabını köşe yazısına taşıdı.

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Muhalefet partileri son dönemde 6 Kasım'da erken seçim olcağı iddiasını ortaya attı.  Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Azerbaycan dönüşü muhalefetin kasım ayında erken seçim olacak iddiasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu ve aldığı cevabı bugünkü köşe yazısında böyle aktardı:

Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. “Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında” dedi. Ardından ekledi, “İnşallah hayırlı olacak”.

Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum. “Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında” demişti.

Kasımda seçim iddiası
Peki Kılıçdaroğlu, kasımda erken seçimi nereden çıkardı? Çünkü bir süredir CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun tarih vererek kasımda erken seçim olacağını söylediği konuşuluyor. MYK’da da gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu yakın çevresine de söylüyormuş. 6 Kasım veya 27 Kasım’da seçime gidilmesini bekliyormuş.

Gerekçesi ne?
CHP’liler erken seçim için bilinen gerekçeleri sıralıyorlar. Yaz mevsimi nedeniyle fiyatların gerilemesi, asgari ücrette iyileştirme, memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkının verilmesi, enflasyon endeksli süper bonoların çıkarılması, Suriye’de PKK-YPG’ye yönelik operasyon gibi.

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