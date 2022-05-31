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Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması: İnsanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür

Eski manken Tuğçe Kazaz'ın son açıklamaları sosyal medyada yine ses getirdi. "Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" ifadelerini kullanan Kazaz şeriatın ancak temiz toplumlara gelebileceğini savundu.

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Bir dönem adından çokça söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz bu kez de şeriat için kullandığı övgü dolu sözlerle tartışmaların odağında. 

Kazaz'ın Akit TV'de yaptığı açıklamalarla ilgili kendisine yönelik eleştirilere verdiği cevaplar Twitter'da TT oldu. 

Kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kazaz, "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!" ifadelerini kullandı.

"Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil"
Ardından bir açıklama daha yapan Kazaz paylaşımına, "Geçenlerde katıldığım Kırmızı Masa programında şeriatla ilgi fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." dedi.

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