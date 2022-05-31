Nur Tuğba Namlı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Nur Tuğba Namlı evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olan Nur Tuğba Namlı zaman zaman özel hayatı ile merak konusu oluyor. Hakan Ural ile birlikte programı sunan Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında ve eşi Mustafa Namlı kim soruları ise merak konusu oldu.

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Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında ve eşi kim araştırmaları Neler Oluyor Hayatta programına katılmasının ardından zaman zaman seyirci tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Hakan Ural'ın partneri olan Nur Tuğba Namlı ve eşi hakkında merak edilenler...

Nur Tuğba Namlı kimdir: Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.