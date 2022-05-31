Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: AK Parti’nin böyle dostları varken işleri çok zor!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın AK Parti iktidarına yönelik eleştirileri sürüyor. Sık sık "AK Parti içindeki AKP'liler" yazıları kaleme alan Dilipak şimdi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi yapılmasını eleştirdi.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Fethi kutlamak için harcanan para ve zamanın onda birine, fetihi ülkemize, İslam dünyasına ve dünyaya anlatabilirdik, ama halimiz ortada..” dedi. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ile Osmanlı Hanedanı üyeleri arasında İstanbul’un fethi kutlaması nedeniyle yaşanan davet tartışmasına değinen Dilipak şöyle yazdı:

Kendini yetkili sanan yetkisizler...

“Biz Fetih kutlamasına Osmanoğulları’nı davet etmeyi bile unuttuk! Bir de davet edilmediklerini söyleyen Osmanoğulları’nı istiskal ederek, 'size iade-i itibar ettik ve geri dönüşünüzü, yurttaş olmanızı sağladık, her yurttaş gibi siz de katılabilirsiniz' dedik, kendini yetkili sanan yetkisiz birileri tarafından...”

O parkı yapacak çok yer var!

“O parkı yapacak çok yer var. Kanal projesine de ekleyebilirsiniz, Küçükçekmece’de de yapabilirsiniz” diyen Dilipak, “Fethi kutlamak için harcanan para ve zamanın onda birine, fetihi ülkemize, İslam dünyasına ve dünyaya anlatabilirdik, ama halimiz ortada..” dedi.

Mitingden canlı yayın yapanların o olaya ilişkin yorumlarını dinlerken...

Fetih kutlamalarına katılanların yüzde 90’ının İstanbul’da hilafet merkezinin nerede olduğunu bile bilmediğini yazan Dilipak, "Bilmediklerini de bilmezler.. Hele mitingden canlı yayın yapanların o olaya ilişkin yorumlarını dinlerken, sosyal mediada mitingle ilgili leyhte - aleyhte paylaşılan mesajları okurken yüzüm kızardı. Yazık! AK Parti’nin böyle dostları varken işleri çok zor!” görüşünü dile getirdi.