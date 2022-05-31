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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı Yunanistan'a gözdağı

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı Yunanistan'a gözdağı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Ege adalarının silahlandırılması konusunda BM'ye iki mektup gönderildiğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin "Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" diye konuştu.
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki ülke neden üye olmak istiyor? Güvenlik endişeleri var anlıyoruz. Müttefik Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz. Türkiye’nin pozisyonu değişmez yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzü verdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz. Kanunlarında düzenleme yapılması gerektiğini kendileri söylüyor. Paçavra ile gösteri serbestse o zaman kanunları değiştireceksiniz."

Bakan Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Yunanistan Adalarıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara rağmen Doğu Ege Adaları'nı silahlandırdığını söyledi. Birleşmiş Milletlere durumu bildirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Çünkü anlaşma böyle değil. Yunanistan uluslararası hukuku ihlal ediyor.

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