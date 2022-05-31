Rusya'nın Bayraktar'a karşı ürettiği silahlar işe yarıyor mu? Selçuk Bayraktar açıkladı

Selçuk Bayraktar, Ukrayna’nın savaş sırasında Rus topçu sistemlerini ve zırhlı araçlarını Bayraktar insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak imha etmesinin, dünyadaki tüm ülkeleri olası müşteriler haline getirdiğini söyledi. Bayraktar, Rusya'nın Bayraktarlara karşı ürettiği lazer silahlarının da işe yaramadığını açıkladı.

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Baykar Teknoloji’nin yöneticisi Selçuk Bayraktar Reuters haber ajansına konuştu. Bayraktar TB2 teknolojisinin modern savaş döneminde nasıl bir devrim gerçekleştirdiğini gösterdiğini anlattı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sergilenen yeni Akıncı TİHA’sının (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yanında Reuters’a İngilizce açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor, yani en gelişmiş uçaksavar sistemlerinin ve zırhlı araçların bazılarını etkisiz hale getiriyor. Bütün dünya bu 'drone’ların müşterisi” dedi.

12 metre kanat genişliğine sahip olan ve tanklarla topçu sistemlerini lazer güdümlü bombalarla imha etmek üzere saldırmadan önce 25 bin fite kadar yükselebilen TB2, Ukrayna’daki savaşın ilk aşamasında Rusya’nın ezici askeri üstünlüğünün zayıflatılmasına yardımcı olmuştu.

Bayraktar’ın silahlı insansız hava araçları savaş sırasında o kadar ün kazanmıştı ki, Ukrayna’da “Bayraktar Bayraktar” nakaratıyla Rus askerleriyle alay eden küfürlü ifadelerle dolu milliyetçi bir şarkıya konu olmuştu.

Bayraktar İHA’ları Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in dikkatini çekmiş ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana kamuoyuna yaptığı açıklamalarda en az 45 defa gündeme getirmişti.

1980’lerde Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar tarafından kurulan Baykar Makina, Türkiye’nin kendi savunma endüstrisini güçlendirmeye çalıştığı sırada 2005 yılında insansız hava araçlarına odaklanmaya başlamıştı.

TB2, Ukrayna savaşının yanısıra Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda önemli bir unsur haline gelerek Türkiye’nin küresel savunma ihracat girişimlerine öncülük etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TB2 ve yeni Akıncı insansız hava araçlarına uluslararası talebin büyük olduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızıyla evli olan Selçuk Bayraktar, Baykar’ın bir yılda 200 adet TB2 drone üretebileceğini belirtiyor.

Selçuk Bayraktar drone’ların 2020 yılında Türkiye’nin müttefiki Azerbaycan topraklarında bulunan ve Azeri güçlerin bazı bölümlerini yeniden ele geçirdiği etnik Ermeni bölgesi Dağlık Karabağ’da ve Ukrayna’da kullanılmış olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Bayraktar, “İşgal yasadışı; o nedenle TB2 ülkelerini savunmak üzere onurlu Ukrayna halkına yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, “Dağlık Karabağ’ın yasadışı şekilde işgali gençliğimizden bu yana bir yaraydı. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak kardeşlerimize topraklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak bir onur” şeklinde konuştu.

Rusya yeni nesil lazer silahları tanıtmıştı

Rusya iki hafta önce Moskova’nın yörüngedeki uyduları etkisiz kılan ve drone’ları imha edebildiğini söylediği mobil bir sistem dahil, yeni nesil lazer silahları tanıtmıştı.

İstanbul’da doğan, Pennsylvania Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) tahsil gören Bayraktar, bu tür silahların TB2’ya karşı etkisiz olduğunu söyledi. Selçuk Bayraktar, “Menzilleri sınırlı. O nedenle sensör ve mühimmat menziliniz daha uzunsa, etkili olmayacaklardır” diye konuştu.

Firma uçak ve drone taksi teknolojisi üzerinde çalışıyor

Baykar katlanabilen kanatları olan, pistleri kısa uçak gemilerinden kalkıp inebilen TB3 ve Kızılelma ya da MUIS adı verilen insansız muharip hava aracı üzerinde çalışıyor.

Reuters’a konuşan Bayraktar, “İnşallah Kızılelma önümüzdeki yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TB3 de bu yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yıl başına kadar ilk uçuşunu yapacak” dedi.