Geçmiş temizleme vaadi ile vurgun! 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu

'Hakkınızdaki olumsuz haberi kaldırtacağız' vaadiyle ünlülerden milyonlarca lira alıp, medya kuruluşlarına da sözde mahkemeden çıkarılmış sahte erişim engeli kararı gönderdiği ileri sürülen İlknur Ö. ile Uğur Y. tutuklandı.

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Geçtiğimiz aylarda bazı yayın organlarına gönderilen maillerde, ellerinde erişim engeli olduğunu ileri süren bazı şüpheliler, bazı haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ardından söz konusu kurumları arayan şüpheliler, ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen haberleri kaldırmayan kurum çalışanlarını tehdit etti.

20 ünlü isimle pazarlığa oturdu

İddialara göre ünlüleri hedef alan şebeke, önce sahte belge hazırlayarak medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu.

Sabah'ın haberine göre gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü. Artan şikayetler üzerine durum inceleme altına alındı. Kurumlara gönderilen sözde kararların, 'gerçek mahkemelerce' gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sahte mahkeme kararları ile erişim aldılar

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Bahsi geçen maillerle ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin elle hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya konuldu.

Belgelerin orijinal Sulh Ceza Hâkimliği kararlarıyla bire bir benzerlik gösterdiği, mahkeme adı, hâkim ve kâtip adı, sicil bilgileri yer alırken, kararda kaldırılmak istenen haberlerin linklerine yer verildi.

Avukatlar hakkında inceleme başlatıldı

Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendi isim ve soy isim bilgileriyle oluşturulsa da kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı. Yine bir başka avukat ifadesinde isminin kullanıldığını belirterek, "Maille gönderilen kararların sahte olduğunu fark etmeyip haberleri kaldıran yayın organları var. Baro üzerinden bana ulaşan muhabirlere durumdan haberdar olmadığımı söylememe rağmen kendimi inandıramadım. Hakkımda defalarca Baro'ya şikâyet yapıldı. Ben de adımı kullanarak bu tarz kirli oyunlara alet eden kişi ya da kişilerden şikâyetçiyim" dedi.

Soruşturmada savcılık, medya kuruluşları ve muhabirleri arayan numara ve mailleri tespit etti. Uğur Y. ve İlknur Ö. adlı şüpheliler yakalandı. Danışmanlık şirketi sahibi olduğunu belirten Uğur Y., telefon numarasının kendisine ait olduğunu doğruladı ve "Benim sahte mahkeme kararlarıyla işim olmaz. Bunlara ayıracak vaktim yok. Sosyete camiasıyla iç içe çalışır, para kazanırım. Böyle içerikleri hazırlamam mümkün değil" iddiasında bulundu. Uğur Y.'nin ortağı olduğu belirlenen İlknur Ö.'nün, ünlülerle iletişim kuran, pazarlık yapan ve popüler kişiler hakkında çıkan tüm olumsuz haberlerin peşine düşerek pazarlık yaptığı belirlendi.

İlknur Ö. ise ifadesinde, fizyoterapist olduğunu anlatarak, "Uğur Y., komşum olur. Tapelerde yer alan konuşmalar iş görüşmesidir. Bu legal bir iştir. Sahte evrak oluşturmam söz konusu değildir." sözleriyle kendisini savundu. İş adamlarının ve ünlü kişilerin tanıtım ajanslarına ulaşan İlknur Ö.'nün, haberlerin kaldırtmasını kabul eden ünlülerden kaparo aldığı, kaparo sonrası hazırlanan sahte evrakları PR ajansına gönderdiği ve milyonlarca lira para kazandıkları ortaya çıktı. Uğur Y. ile İlknur Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.



