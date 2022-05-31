BIST 2.535
DOLAR 16,40
EURO 17,64
ALTIN 978,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Polisi metrelerce yerde sürükleyen eski CHP'li yönetici muhtar adayı oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polisi metrelerce yerde sürükleyen eski CHP'li yönetici muhtar adayı oldu

Kocaeli’de 8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

Abone ol

Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce 06 CHP 50 plakalı otomobiliyle polisin kontrol noktasında durmuştu.

Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istendiği esnada gaza basan Sadıkoğlu, aracı durdurmak için kapıya tutunan polis memurunu da sürüklemiş ve yaralanmasına sebep olarak kaçmıştı. Ardından yapılan incelemelerde eski CHP Gençlik Kolları’nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülmüştü.

Kısa süre sonra yakalanan Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yatıp Mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Geçmiş temizleme vaadi ile vurgun! 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu
Geçmiş temizleme vaadi ile vurgun! 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı
TÜİK 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
TÜİK 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
Rusya'nın Bayraktar'a karşı ürettiği silahlar işe yarıyor mu? Selçuk Bayraktar açıkladı
Rusya'nın Bayraktar'a karşı ürettiği silahlar işe yarıyor mu? Selçuk Bayraktar açıkladı
CHP'yi yasa boğan ölüm! Feci kazada hayatını kaybetti
CHP'yi yasa boğan ölüm! Feci kazada hayatını kaybetti
Suriye'ye operasyon başlıyor! Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Suriye'ye operasyon başlıyor! Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Diyanet Prof. Dr. Gazi Özdemir'in yazdığı Kur'an mealini yasakladı
Diyanet Prof. Dr. Gazi Özdemir'in yazdığı Kur'an mealini yasakladı
LGS sınavına girecekler dikkat!
LGS sınavına girecekler dikkat!
Mustafa Namlı ne iş yapıyor Nur Tuğba Namlı kocası kaç yaşında gerçek mesleği ne?
Mustafa Namlı ne iş yapıyor Nur Tuğba Namlı kocası kaç yaşında gerçek mesleği ne?
Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: AK Parti’nin böyle dostları varken işleri çok zor!
Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: AK Parti’nin böyle dostları varken işleri çok zor!