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Bakan Murat Kurum'dan kira zammında TÜFE oranıyla ilgili flaş açıklama! Aidat öder gibi ev alınacak

Bakan Murat Kurum'dan kira zammında TÜFE oranıyla ilgili flaş açıklama! Aidat öder gibi ev alınacak

Bakan Murat Kurum'dan kira zamlarında hesaplanan TÜFE oranıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. TÜFE üstüne zam yapanlarla ilgili kanuni müeyyide yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum kira öder gibi ev sahibi olunacak projeyle ilgili detayları açıkladı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, şikayetlerin çoğaldığı konut kira zamları ve konut alımındaki sıkıntılarla ilgili yapılan çalışmaları açıkladı. Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında açıklayacağı projeye göre aidat öder gibi vatandaşların ev sahibi olacağını duyurdu.

Ev kiralarında zam yapılırken bakılan TÜFE'nin de üzerinde zam yapanlarla ilgili vatandaşların şikayetleri üzerine kanuni yaptırım geleceğini Bakan Kurum böyle açıkladı "4 bakanlık olarak çalışıyoruz, çalışma 10 gün içerisinde tamamlanacak. TÜFE üzerinde kira artışı yapanlara yaptırım uygulayacağız"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız."

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