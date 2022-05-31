BIST 2.536
DOLAR 16,40
EURO 17,56
ALTIN 975,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tokat'ta gök gürledi 55 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta gök gürledi 55 koyun telef oldu

TOKAT’ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda birbirini ezen 55 koyun telef oldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Taşova ilçesi ile Tokat’ın Turhal ilçesi sınırlarında bulunan Boğalı Yaylası'nın farklı mevkilerine gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Gök gürlemesi sonucunda ağılda bulunan yüzlerce küçükbaş hayvan ürkerek kaçıştı.

Sağa sola kaçışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 55 koyun telef oldu. Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde ikamet eden İbrahim Şen, Muhittin Güneş, Osman Coşkun, Durmuş Uyar, Emin Ulupınar ve Mustafa Atmaca isimli şahıslara ait koyunların tespiti için jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı
Foto Galeri ATV'de Esra Erol'un sağ koluydu! Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi hastalığını paylaştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Isparta Belediyesi hangi partiden, Isparta belediye başkanı kimdir?
Isparta Belediyesi hangi partiden, Isparta belediye başkanı kimdir?
Leicester City'den Beşiktaş'a bedava stoper
Leicester City'den Beşiktaş'a bedava stoper
Geçmiş temizleme vaadi ile vurgun! 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu
Geçmiş temizleme vaadi ile vurgun! 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı Yunanistan'a gözdağı
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri çağrıldı Yunanistan'a gözdağı
TÜİK 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
TÜİK 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
Rusya'nın Bayraktar'a karşı ürettiği silahlar işe yarıyor mu? Selçuk Bayraktar açıkladı
Rusya'nın Bayraktar'a karşı ürettiği silahlar işe yarıyor mu? Selçuk Bayraktar açıkladı
Benzin ve motorin fiyatı 6 lira birden düşer! Akaryakıttaki ÖTV ve KDV farkına bakın!
Benzin ve motorin fiyatı 6 lira birden düşer! Akaryakıttaki ÖTV ve KDV farkına bakın!
CHP'yi yasa boğan ölüm! Feci kazada hayatını kaybetti
CHP'yi yasa boğan ölüm! Feci kazada hayatını kaybetti
Suriye'ye operasyon başlıyor! Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Suriye'ye operasyon başlıyor! Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Diyanet Prof. Dr. Gazi Özdemir'in yazdığı Kur'an mealini yasakladı
Diyanet Prof. Dr. Gazi Özdemir'in yazdığı Kur'an mealini yasakladı