Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen kimdir ne iş yapıyor, çocukları kaç tane?

Melek Mosso olayından sonra birçok sanatçının konserlerini ard arda iptal ettiği Isparta'nın belediye başkanı hangi partiden ve belediye başkanı kim soruları merak edildi. Isparta'nın belediye başkanı 2019 yılında yüzde 38,04 oy alan Şükrü Başdeğirmen'dir. Şadiye Başdeğirmen ile evli olan 60 yaşındaki Şükrü Başdeğirmen'in iki çocuğu vardır. Peki kimdir Şükrü Başdeğirmen?

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ISPARTA belediye başkanı hangi partiden, Isparta Belediye Başkanı kimdir soruları merak konusu oldu. Isparta'da Gül Festivali'nde Melek Mosso'nun sahneye çıkmasını istemeyen ve konseri iptal eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Değirmen merak konusu oldu. Isparta Belediyesi Ak Parti'den ve belediye başkanı 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 38,04 oy alan Şükrü Başdeğirmen'dir. Peki kimdir Şükrü Başdeğirmen, aslen nereli, yaşı kaç? Eşi Şadiye Başdeğirmen ve çocukları kimdir?

Melek Mosso olayından sonra gözler Isparta belediyesine çevrildi. Peki Isparta belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kim? 31 Mart 2019 Isparta Yerel Seçim Sonuçlarına göre, Iparta’da AK Parti’nin adayı Şükrü Başdeğirmen oyların yüzde 38,04’ünü alarak Isparta Beyediye başkanı seçildi. MHP’nin adayı Yusuf Ziya Günaydın ise oyların yüzde 30,80’ini alarak ikinci gelmişti. İYİ Parti’nin adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu da oyların yüzde 28,68’ini almıştı.

Şükrü Başdeğirmen kimdir?

7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta’da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansımı yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyor. Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerimi sürdürmekte.

Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldı ve 2013 yılından bu yana da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi ve çocukları ile birlikte

Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü. Hafız İbrahim Demiralay Okulu’nun yapımında komite başkanlığı yaptı. Orta derecede İngilizce biliyor. Evliyim ve 2 çocuk babasıdır.