Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde ceza belli oldu Verilen cezaya tepki yağdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’taki linç girişimi davasının 7. duruşması bugün görüldü. Şehit cenazesine katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir grup saldırarak linç girişiminde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Verilen cezayı az bulan CHP'liler tepki yağdırdı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının 7'nci duruşması bugün görüldü. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, “suç işlemeye tahrikten” ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2019 yılında katıldığı şehit cenazesi sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin açılan davanın yedinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ne olmuştu?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın, Çubuk’ta 21 Nisan 2019’da düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolarla başlayan olaylar çıktı.

Bu sırada kalabalıktaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu’na tekme ve yumruk savurdu. Osman Sarıgün'ün attığı yumruk Kılıçdaroğlu’nun yüzüne isabet ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında dava açılmıştı

Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün de olay anında kalabalığı tahrik ettiği iddiasıyla ilgili, “Benim kimseyi tahrik etme niyetim yoktu. Kimseyi tahrik etmedim” diye kendini savunmuştu.