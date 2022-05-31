31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba

Altın daha da artacak

Kuyumcu Bayram Erdoğan, geçen yıla göre çeyrek altının yüzde 45 oranında artış gösterdiğini söyledi. "Ons fiyatı bin 850 dolar seviyelerinde. Uzmanların kanaati 2 bin dolara kadar ons altının çıkacağı yönünde." diyen Erdoğan şunları söyledi: