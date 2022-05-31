31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba
Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 977,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 979 lira seviyesinde işlem görüyor. Kuyumcular altın fiyatlarının daha da artacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 979,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.855 dolardan işlem görüyor.
Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşe karşın uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının dar bant içindeki seyrini sürdürdüğünü söyledi.
Altın daha da artacak
Kuyumcu Bayram Erdoğan, geçen yıla göre çeyrek altının yüzde 45 oranında artış gösterdiğini söyledi. "Ons fiyatı bin 850 dolar seviyelerinde. Uzmanların kanaati 2 bin dolara kadar ons altının çıkacağı yönünde." diyen Erdoğan şunları söyledi: