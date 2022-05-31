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31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba

31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 977,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 979 lira seviyesinde işlem görüyor. Kuyumcular altın fiyatlarının daha da artacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 979,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

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31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.855 dolardan işlem görüyor.

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31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşe karşın uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının dar bant içindeki seyrini sürdürdüğünü söyledi.

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31 Mayıs gram 980 liraya gidiyor! Hep kazandıran altın için çılgın tahmin söylenen rakam bomba

Altın daha da artacak

Kuyumcu Bayram Erdoğan, geçen yıla göre çeyrek altının yüzde 45 oranında artış gösterdiğini söyledi.  "Ons fiyatı bin 850 dolar seviyelerinde. Uzmanların kanaati 2 bin dolara kadar ons altının çıkacağı yönünde." diyen Erdoğan şunları söyledi:

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