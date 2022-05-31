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İstanbul'da 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı en sıcak mayıs ayı

İstanbul'da 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı en sıcak mayıs ayı

Bahar ayında İstanbul adeta Temmuz ayı sıcaklıkları yaşadı. Mayıs ayı tarihinde ilk kez bu kadar sıcak hava görüldü.

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İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce 1994 yılının 19 Mayıs'ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Soğuk havaların ardından Mayıs ayı sıcakları bunalttı. Mayıs sıcakları rekorları da beraberinde getirdi.

1927'den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu. Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.

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