CHP'ye 2 bomba cumhurbaşkanı adayı önerisi! Sevilay Yılman: Neden düşünülmüyor?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu ismi neredeyse kesinleşmiş gibi gözüküyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri dışında iki isim önerdi. İşte Sevilay Yılman'ın "CHP’nin adaylığında neden bu iki isim düşünülmüyor?" diye sorduğu o iki isim...

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CHP’nin 6’lı masaya Cumhurbaşkanı adayı olarak götürebileceği isimler tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ismi hemen hemen kesinleşmiş gibi görünse de Habertürk yazarı Sevilay Yılman tarafından CHP'yi iki bomba isim önerildi.

"Ama hep aynı isimler. Biri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Diğerleri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş" diyen Sevilay Yılman, "Oysa ki masaya götürüldüğü halde asla ret olunmayacak, masadaki tüm siyasi liderler tarafından da kabul görecek çok güçlü isimler var CHP çatısı altında" deyip şunları yazdı:

İkisi de Genel Başkana çok saygılı isimler

Birincisi: İlhan Kesici…

Çok tecrübeli bir devlet adamı ve güçlü bir ekonomist, planlamacıdır İlhan Bey.

Evet. Sağ milliyetçi muhafazakar damardan geliyor ama üçüncü dönemdir CHP’de kararlı ve istikrarlı ve katma değeri yüksek bir şekilde politika yapıyor…

Yani artık CHP’liliği tartışmasız bir isim.

Dürüstlüğü ise CHP karşıtlarınca bile saygınlıkla karşılanacak bir siyasi.

Devleti biliyor, toplum değerlerine ve sosyolojisine hakim ve uyumlu.

Ve Genel Başkanına da çok saygılı.

İkincisi ise: Prof Dr. Hurşit Güneş.

İktisat profesörü.

Ve babadan CHP’li ve politikacı.

Bir aile geleneği olarak CHP’nin inançlara saygılı, laiklik ve toplum değerlerine ve milli hassasiyetlerine bağlı ve bu değerleri yaşayan eğilime sahip bir insandır Hurşit Hoca.

Dünya politika ve ekonomi zirveleriyle mükemmel ilişki yeteneği ve kendi tezlerini kabul ettirebilecek özgüvene, formasyona sahip olduğu tüm siyasi ve ekonomi çevrelerince bilinir.

O da İlhan Kesici gibi Genel Başkanına çok saygılıdır ve tanıyan herkes bilir ki egosu olmayan, çok mütevazı bir kişiliktir.

Şimdi soruyorum ben başta CHP’nin politikalarına yön verenler olmak üzere CHP tabanına… Elinizin altında her kesimden çok rahat kabul görecek ve oy alabilecek; “Geçmiş siyasetlerinde sergilediği duruş nedeniyle Kürtler oy vermez” ya da “Şu tarafı, bu tarafı nedeniyle AK Parti’ye oy veren muhafazakarlar oy vermez!” vs gibi gerekçelerle tartışması dahi mümkün olmayan…

Dahası kazanmaları halinde; “Güçlendirilmiş parlamenter sistem”e geçişi tecrübeleri ve devlet adamlıkları ile en kolay ve sorunsuz halledebilecek... Her ikisi de demokratik karaktere sahip ve çoğulculuğa, milli iradeye sahip bu iki güzel, çok kıymetli iki isim varken… Neden ısrarla üç isim üzerinden tartışıp duruyorsunuz CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını…

Eğer derdiniz gerçekten memleket hayrına bir şeyler yapmak ise… Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemekse… Buyurun size iki şahane isim ve iki şahane öneri!