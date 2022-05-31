BIST 2.536
DOLAR 16,40
EURO 17,56
ALTIN 975,50
HABER /  GÜNCEL

Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu Made in Turkiye için resmi başvuru

Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu Made in Turkiye için resmi başvuru

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler ülkelerinde Türkiye isminin kullanımı konusunda yazılı başvuru yapılacağını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacağı kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler(BM) ülkelerinde Türkiye isminin kullanılacağını, yazılı başvuruyu yapacaklarını söyledi.

Her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ibaresi kullanılacak

Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge zammı ile kaç para olacak 2023'te başlıyor
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge zammı ile kaç para olacak 2023'te başlıyor
İstanbul'da 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı en sıcak mayıs ayı
İstanbul'da 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı en sıcak mayıs ayı
Polis maaşları 3600 ek göstergeden sonra kaç para olacak haberi bakan duyurdu
Polis maaşları 3600 ek göstergeden sonra kaç para olacak haberi bakan duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde ceza belli oldu Verilen cezaya tepki yağdı!
Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde ceza belli oldu Verilen cezaya tepki yağdı!
Aslı Hünel kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor?
Aslı Hünel kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor?
YÖK'ten fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümleri için hamle YKS'ye girecekler dikkat
YÖK'ten fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümleri için hamle YKS'ye girecekler dikkat
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hapis tehdidi: Hasret çekiyorsan kapağı atarsın
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hapis tehdidi: Hasret çekiyorsan kapağı atarsın
İstanbul'da çalınan otomobil bakın nerede bulundu
İstanbul'da çalınan otomobil bakın nerede bulundu
Gelin Evi sunucusu kimdir Aslı Hünel kaç yaşında, gerçek mesleği ne?
Gelin Evi sunucusu kimdir Aslı Hünel kaç yaşında, gerçek mesleği ne?
Nureddin Nebati'den enflasyon tavsiyesi: Negatif hatıralardan sıyrılın metaneti koruyun
Nureddin Nebati'den enflasyon tavsiyesi: Negatif hatıralardan sıyrılın metaneti koruyun