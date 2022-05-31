CHP'de Canan Kaftancıoğlu gözler Ekrem İmamoğlu kararında: Siyasi yasak gelir mi?

CHP'de gözler yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargılanacağı davada olacak. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 12 ay ve üzeri hapis cezası alırsa başkanlık görevi düşecek ve yeniden aday da olamayacak.

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Ekrem İmamoğlu‘nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar duruşması yarın. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat duruşma öncesi ‘siyasi yasak’ ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada yarın karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu dava sonucunda 12 ay ve üzeri hapis cezası aldığı takdirde hüküm kesinleştikten sonra belediye başkanlığı görevi sona erecek. Bu yönde verilen ve kesinleşen cezayla Ekrem İmamoğlu yeniden aday da olamayacak.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın beraatla sonuçlanacağına inandığını söyleyen Avukat Kemal Polat, Odatv’ye yaptığı açıklamada “Mahkeme davada para cezası verirse belediye başkanlığı görevi devam eder” dedi. Böyle bir kararın yeniden adaylığa bir engel teşkil etmeyeceğini de ifade eden Avukat Kemal Polat, “Ortada siyasi bir polemik var. Bu davadan ceza çıkmaması gerekir” diye konuştu.

Davanın geçmişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’na yönelik “Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum” demişti.

İmamoğlu da bir gün sonra 4 Kasım 2019’da Bakan Süleyman Soylu’nun sözlerine “Asıl ahmak seçimi iptal ettirenlerdir” diye yanıt vermişti.

Bu tartışmanın ardından eski YSK Başkanı Sadi Güven “Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret etti” iddiasıyla ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonunda Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.