Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu kararları için isyan etti

Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun hapse gönderilmesi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç davasında çıkan kararlar için tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yanda bir söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar. Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?" ifadesini kullandı.