Benzin ve motorine çok deli zam! 1 Haziran 2022'de benzine 1.1 TL , motorine 1.14 TL zam

Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş sonrası benzin ve motorine bir haftada üçüncü büyük zam geliyor. 1 Haziran 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1.1 lira, motorinin litresine ise 1.14 lira zam geliyor.

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Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. 28 ve 29 Mayıs'ta toplamda benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 2 lira 35 kuruş zam gelmişti. Bu zamlarla benzinin litresi 25 lirayı, motorin litresi ise 24 lirayı aşmıştı. Türkiye, Haziran ayına da zamla başlayacak. Benzin 26 lirayı, motorin ise 25 lirayı aşacak.

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere kallavi zam geliyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 1 Haziran 2022 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam gelecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,01 TL'ye, Ankara'da 25,12 TL'ye, İzmir'de 25,12 TL'ye satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,45 TL'ye, Ankara'da 25,12 TL'ye, İzmir'de 25,12 TL'ye satılıyor.

28 ve 29 Mayıs'ta da zam gelmişti

28 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelmişti. 29 Mayıs'ta ise benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Böylece 2 günde benzin 2 lira 13 kuruş, motorine ise 2 lira 35 kuruş zamlanmıştı.