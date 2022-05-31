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Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de ilk ayrılık

Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe’de ilk ayrılık

Transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek ve ayrılacak isimler de merak edilirken bomba bir iddia geldi. İtalya ekibi Bologna'nın Pelkas'ı almak için girişimlere başlayacağı belirtiliyor.

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Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma aşamasında bulunan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor.

Transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek ve ayrılacak isimler de merak edilirken bomba bir iddia geldi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan Pelkas, yeni sezonda Fenerbahçe'den ilk ayrılacak oyuncu olabilir.

Yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği Sarı-lacivertli kulüpte Dimitris Pelkas için flaş bir iddia gündeme geldi.

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un haberine göre Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ve yeni bir macera arıyor.

Yunan futbolcunun diğer takımlarla birlikte Bologna'ya önerildiği belirtilirken, Bologna'nın son 2 sezonda Pelkas'ı yakından takip ettiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yakın zamanda resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi.

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