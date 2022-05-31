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Havalar ısındı İSKİ'den uyarı geldi

Havalar ısındı İSKİ'den uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) havaların ısınmasıyla uygun olmayan yerlerde yüzülmek istenmesiyle meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı İstanbulluları uyardı.

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İSKİ'nin yaptığı açıklamada barajlara ve göllere yüzmek amacıyla girilmemesi uyarısı yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Havaların ısınması ile birlikte barajlar ve göllere serinlemek amacıyla girildiği gözlemlenmektedir.

Türkiye’de yılda ortalama 900 boğulma hadisesi yaşanmakta, bunun da ortalama 250’si tatlı su kaynaklarında meydana gelmektedir.

Hepimizin bildiği üzere;

Baraj, göl ve göletler özellikleri itibarıyla yüzmek için elverişli değildir.
Tatlı suların kaldırma kuvveti, denizlere göre oldukça düşüktür. Bu sebeple buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur.
Baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır.
Bununla birlikte, göl alanlarının geniş olması, izlenmesini ya da etrafının çevrilmesini mümkün kılmamaktadır.

Can kayıplarının ve buna benzer talihsiz olayların yaşanmaması için İdaremiz bilgilendirici tabelaların yanı sıra basın yayın organları ve dijital mecralar vasıtasıyla İstanbullara gerekli uyarılarda bulunmaktadır.

Ancak yine de üzücü hadiselerin yaşanmaması adına, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Can güvenliği açısından baraj ve göllere girilmemelidir.

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