1 milyonluk dava için Erdoğan'a teşekkür etti! Kılıçdaroğlu'ndan 'hapis' tepkisi: Tükürdüğümüzü yalamayız

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkan'ı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli vardı. Canan Kaftancığlu'nun da kendisini sabah saatlerinde aradığını belirten Kılıçaroğlu, "Morali iyi. Bir suç işlediği için değil onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor. " dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin "hasret çekiyorsan kapağı atarsın" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Birisi de beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Siz kimsiniz biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız. Bizim sözümüz erkek sözüdür, insan sözüdür. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açtığı 1 milyonluk davaya değinen CHP lideri, iddialarını sürdürdü ve "Şimdi dava açmış çok teşekkür ederim. TÜRGEV'in, Ensar'ın tüm mal varlıklarını mahkemeye isteyeceğim. Türkiye öğrenecek. Belki vazgeçebilirler dava açmaktan. " dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Dışarıya el açıp şeker istiyoruz"

-Bu devlet en fakir olduğu dönemde bir dönemde Osmanlı'nın omuzlarına yıktığı borçları öderken fabrikalar yaptı. İlk yaptıkları iş geçmişte yapılanların tamamını satmak oldu. Ak Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu? Satmanın dışında ne yaptılar? 24 yıl sonra en sonunda şeker ihtal etmek zorunda kaldık. Ne oldu da koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti dışarıdan şeker ithal etmek zorunda kaldı. Buna devletin sağlıklı yönetimi diyebilir misiniz? Üreticiye destek vermediler. Sonunda dışarıya el açıp şeker istiyoruz.

" Kavala'nın da Demirtaş'ın da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız"

-Selahattin Bey çok seviliyor. Bize oy versin vermesin bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya ise insani görevimizdir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar. AİHM kararlarını uygulamıyorlar. Osman Kavala'nın da, Selahattin Demirtaş'ın da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız.

İstanbul İl Başkanımız sabah beni aradı şimdi Silivri'de

-İstanbul İl Başkanımız adaletsiz kararlarla mahkum edildi hapis cezası ile mahkum edildi bugün savcılığa gitti Silivri'de... Beni sabah aradı kendisi ile konuştuk. Morali iyi. Bir suç işlediği için değil onurlu ve dik durduğu için cezalandırılıyor. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Duruşumuz bellidir. Ne için çalıştığımız bellidir. Ne yaparlarsa yapsınlar asla onurumuzdan ödün veremeyeceğiz.

Ekrem İmamoğlu'nun davası

-İBB Başkanımız için de yarın duruşma var. Çalışıyor, üretiyor. hazmedemiyorlar. Hala İstanbul'u kaybettiklerine inanamıyorlar acaba Ekrem Başkan'ı oradan nasıl alırız arayışı içindeler. Kimse unutmasın hiçbir CHP'li yönetici yalnız değildir. Ekrem Başkan ne yaptı? Şuanda 1,2 milyar avroluk metro yatırımlarını sürdürüyor. İstanbul'un yeşil alanı 7 milyonu aştı. Kreşler yapılıyor. Fakir mahallelerden başlayacağız. Ekrem Başkanı hangi formülle oradan alırız da birisini atarız... Bu arayışa girmek vatana ihanettir, millete ihanettir. İBB Başkanı'nı kim seçti?

"Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız"

-Birisi de beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Siz kimsiniz biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız. Bizim sözümüz erkek sözüdür, insan sözüdür.

- Yabancı asker istemiyoruz ne var bunda ? Bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz. Bir daha söyleyeyim ben Bahçeli değilim gitti teskereye evet verdi terörle mücadelede yabancı askerler davet edilir diye oy verdi. Ben gerçek ülkücüyüm, vatanseverim ben kendi ülkemde asker postalı istemiyorum.

"Bize ayar vermeye kalkıyorlar"

-Muhalif görürünler Kılıçdaroğlu şöyle böyle diye bize ders vermeye kalkıyorlar. Bize ayar vermeye kalkıyorlar. Dün ne olduklarını biliyorduk bugün de ne olduklarını biliyoruz. Gerçek gazeteciler var. Kalemini satmayan gazeteciler var. Hiçbir zaman o gazetecilere saygısızlık etmem.

"Dava açmış teşekkür ederim"

Biraz da gülelim çocuklarına vakıf kurdurmuş buradan dolarla oraya... Orada öğrencilere yurt yapacak. Amerika'nın en pahalı yerinde. Öğrenci yurdu buna bizim inanacağımızı sanıyor. Bizi ikna edemezsin. Hadi gittin çiftlik de aldın. Çiftliği neden aldın? Tık yok. Gökdeleni Manhattan'a niye kurdun? Kılıçdaroğlu'nu zaten mahkemeye verirsin. Hakim tayin edeceksin. Önemli olan milletin vicdanında aklanmaktır. Sen aldığın paraları alıyorsun bunları tekrar 'TÜRGEV'e, Ensar'a vereceğim' Kim bilir ne yapacaklar? Milyonlarca dolar para gönderiyorsun. Gökdelen yaptırıyorsun, çiftlikler alıyorsun. Bunu Amerikalılara bildiriyorsun ama biz bilmiyoruz. Şimdi dava açmış çok teşekkür ederim. TÜRGEV'in, Ensar'ın tüm mal varlıklarını mahkemeye isteyeceğim. Türkiye öğrenecek. Belki vazgeçebilirler dava açmaktan.

Sınır ötesi operasyon

-Operasyon yapacağım diyor sınır ötesi operasyon diyor. Senin oğlun var ok atmakta da çok becerikli gönder. Senin çocukların milyar dolarlar ile oynuyorlar. Okçuluk Vakfı ne oldu bilmiyoruz.