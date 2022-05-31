Eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Sancaktepe'de "yol verme" kavgasında bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin iki sanıkla birlikte yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.

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Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 sayfalık gerekçeli kararında, 19 Eylül 2021'de Sezer Öztürk'ün, eşi, bakıcıları ve çocuklarıyla hayvanat bahçesinde vakit geçirdikten sonra evlerine giderken, ölen Halil İbrahim Scholten'in de aralarında bulunduğu mağdurların düğünden döndükten sonra piknik yapıp alkol almak amacıyla Taşköprü Caddesi'nde araçlarının kapılarını açık tutarak geçişi engelledikleri belirtildi.

Yolu açması için birkaç kez ricada bulunan Öztürk'e, maktulün kaba bir şekilde cevap verdiği ve hakaret edip yumruk attığı aktarılan kararda, tarafların kavga ettiği anlatıldı.

Kararda, Öztürk ile sanık Ömer Genç'in sonrasında maktul ve mağdurların evine gittikleri belirtilerek Öztürk'ün aracının önüne çıkan maktulü elindeki silahla kovaladığı kaydedildi.

"Haksız tahrikten yararlanmaları gerekir"

Maktul kaçarken Öztürk'ün silahla ateş ettiği ifade edilen kararda, olayın meşru müdafaa olması için yasal şartların oluşmadığı ancak iki sanığın haksız tahrik hükümlerinden alt sınırdan uzaklaşarak yararlandırılmaları gerektiği vurgulandı.

Gerekçeli kararda, Öztürk hakkındaki "mala zarar verme" suçundan açılan davanın ise mağdurun şikayetini geri çekmesi sonucu düştüğü hatırlatıldı.

Mağdur Metin Açık'ı yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık Sezer Öztürk'ün olay yerinden ele geçirdiği bijon anahtarını aracın ön camına doğru fırlattığı dile getirilen kararda, araçtaki kişilerin yaralanma ihtimalini öngörüp bunu önemsemeyerek eylemine devam eden sanığın kastının, aracın camının kırılmasına yönelik olduğu belirtildi.

Gerekçeli kararda, Öztürk'ün Scholten'i vurmasından sonra kalabalığa silah doğrulttuğu için hakkında "tehdit" suçundan dava açıldığı ancak maktulün vurulmasından sonra mahallelinin aracına doğru yönelmesi üzerine Öztürk'ün gayri ihtiyari silahını doğrulttuğu aktarıldı.

Mağdur bulunmayan bu olayda suçun yasal unsurlarının oluşmadığı vurgulanan kararda, diğer sanık Öztürk'ün şoförü Ömer Genç'in ise kavga anında mağdurlar tarafından engellendiği, çelme takılarak düşürüldüğü ve elindeki silahın alındığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanık Genç hakkında, aralarındaki hizmet ilişkisi sebebiyle işverenine yönelen haksız bir saldırıya karşı tepki vermesinden dolayı haksız tahrik hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

- Mahkemenin kararı

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Mayıs'taki duruşmada tutuklu sanık Sezer Öztürk'ü "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Öztürk'e, "haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanığın "silahla tehdit" suçundan ise beraatına karar vermişti.

Sanık Ömer Genç'i "tahrik altında kasten öldürmeye yardım" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığı bu suçtan cezaevinde geçirdiği süreyi gözeterek tahliye etmişti.

Genç'in üzerine atılı 5 suçtan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tutuksuz sanık Duran Genç'i ise Sezer Öztürk'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, bu suçtan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti.